Grosso incendio distrugge bosco di Gildone, vigili del fuoco in azione per oltre 12 ore

L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato alle 7.30 di questa mattina, 13 luglio, e si è concluso dopo oltre 12 ore. Nella nostra regione Gildone è stato un altro fronte caldo in una giornata caratterizzata da numerosi focolai, il più importante dei quali a San Martino in Pensilis dove per alcune ore sono state evacuate decine di persone.

Nel paese che si trova a pochi chilometri da Campobasso sono state ore lunghe e impegnative per gli uomini del Comando provinciale che hanno cercato di frenare l’avanzata del rogo che ha distrutto diversi ettari di vegetazione. Per fortuna nelle vicinanze del bosco non sorgono abitazioni di campagna, ma l’intervento dei pompieri è stato reso difficoltoso dal vento che soffiava sul Molise centrale e che alimentava le fiamme.