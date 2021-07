Il destino del centro di eccellenza

Il Santo Padre ha difeso la sanità pubblica e stigmatizzato le operazioni mirate a perseguire un profitto: "Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente, e il primo pensiero che ci viene è venderla". Un riferimento al Gemelli Molise, il cui destino sarà deciso a breve: da domani si inizieranno a valutare le offerte economiche pervenute per acquistare l'ospedale di contrada Tappino