Giuseppe Nucci e il richiamo delle radici: il grande fotografo che rende immortale il Molise

Il richiamo delle origini, le radici che rimbombano nel cuore. E una passione che si trasforma in lavoro. Giuseppe Nucci, 39 anni originario di Sant’Angelo del Pesco in provincia di Isernia, ha lasciato la sua terra giovanissimo (aveva solo 14 anni, ndr) ed è tornato da fotografo professionista affermato, da talento dello scatto. Fino a scalare e conquistare il top: veder pubblicate le proprie foto sul National Geografic.

E pensare che Giuseppe è un mancato informatico: “La passione nasce nel 2009, quando per la laurea mi regalarono una reflex. Da lì ho quasi buttato alle ortiche una laurea in informatica e ho iniziato questo cammino che mi ha portato a diventare fotografo professionista da dieci anni. La passione l’ho quindi trasformata in lavoro”.

Il vero salto “è stato tornare a raccontare le mie radici. Andai via di casa a 14 anni, a 35 ho sentito il bisogno di dover tornare e riappacificarmi con quel mondo che avevo lasciato”. Il primo lavoro tutto molisano è stato ‘Dentroterra’, realizzato interamente in Alto Molise, il secondo è un omaggio splendido ai tratturi e alla transumanza, in particolare quella dei Colantuono, seguita passo per passo dal 2018.

Non a caso, lo scatto al quale è legato più profondamente alla sua terra: “L’ingresso delle mucche nel paese di Castropignano all’alba del quarto giorno di transumanza, il paese è apparso in una nebbia come sospeso, come in un quadro. Emozionante trovarsi davanti a una scena del genere”.

Grazie a ‘Molichrom’, sarà possibile ammirare le sue opere nel palazzo comunale di Pietrabbondante fino al 15 agosto: ‘Along the Stepherds’ Highway’ il titolo della mostra fotografica che racconta il Molise.

E lui ha portato la propria regione alla ribalta mondiale, approdando sul National Geografic: “E’ stata la più grande soddisfazione perché vuol dire aver costruito un lavoro che è stato pubblicato poi come concept sulla rivista più importante del mondo, con sei milioni di lettori, il Molise si è fatto un bel giro”.

Ma la cosa fondamentale “è stata trasformare la passione per la fotografia, unita al desiderio di raccontare le proprie radici in una narrazione che poi è andata in profondità ed è uscita fuori. Per me è importante sempre avere uno sguardo a quello che sono, quello che sono stati i miei avi e i territori da dove vengo per raccontarli fuori. Ho fatto quello che di solito i fotografi non fanno, cioè vanno a raccontare fuori, invece io da fuori sono tornato dentro”.

FOTO GIUSEPPE NUCCI