Giuramento in streaming, questa mattina cerimonia per gli allievi del 212° corso della polizia

Il report settimanale

Dopo i 73 casi della precedente settimana, il virus in Molise fa un piccolo ma importante passo indietro, nonostante la predominante diffusione della contagiosissima variante Delta. Tornano a 0 i ricoveri, così come nelle precedenti settimane con l'unica eccezione della donna di Guglionesi portata al Cardarelli 9 giorni fa e non ancora dimessa. Per le vaccinazioni, in leggero calo rispetto al report precedente, bisogna ora più che mai correre. E molti, anche per la decisione sul Green Pass, lo chiedono a gran voce