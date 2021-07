Giorgia Amatori al raduno della Nazionale di basket: è la playmaker della Magnolia

“Non è la mia prima convocazione ma è sempre un’emozione bellissima, il segnale che lavorare sodo in palestra ha portato i suoi frutti”: a pochi giorni dall’inizio del raduno in Piemonte, Giorgia Amatori, spiega le sensazioni di questo periodo di attesa. La playmaker brindisina è una delle giocatrici della Magnolia Campobasso e farà parte del gruppo dell’under 19 della Nazionale di basket.

Anche lei è stata impegnata di recente nella Coppa Italiana under 20 di Battipaglia, conclusa dai fiori d’acciaio con un terzo posto.

“È stata una settimana esaltante e davvero bella. Eravamo una squadra molto giovane con tanti elementi ‘sotto età’, ma nel corso delle cinque gare abbiamo dimostrato tanta compattezza e valori umani oltre che tecnici di gruppo che ci hanno condotto sino al risultato conquistato”.

Quanto ottenuto in Campania, però, per Amatori è solo un punto di partenza: “Con il lavoro quotidiano in palestra all’Arena sto cercando di migliorare nel tiro dall’arco dei tre punti, nella visione di gioco (anche se alcuni assist visti al PalaZauli sono l’indiretto segnale di un target ormai dietro l’angolo, ndr) e nella difesa perché, a mio avviso, è dalla difesa che si trae energia per proiettarsi al meglio in attacco. Così come nelle scorse due stagioni, peraltro, cercherò di apprendere quanto più possibile anche dalle mie compagne in allenamento e dalle avversarie in partita. Il poter prendere un po’ da tutti non può far altro che migliorare e rendere imprevedibile il mio gioco”.

Infine, un pensiero ai tifosi della Magnolia: “Sarebbe davvero unico poterli rivedere in gran numero all’Arena. Nella scorsa stagione, dopo gli ingressi contingentati, il giocare a porte chiuse ha rappresentato davvero un disappunto. A loro, ma soprattutto a me stessa, prometto di applicarmi e tanto per il bene della squadra”.