Fulmine colpisce campanile, danni per 100mila euro

Circa 100mila euro di danni per il campanile di San Giovanni in Galdo, colpito da un fulmine durante l’ondata di maltempo di questi giorni. Questa mattina sono state riattivate le linee telefoniche e di internet, ma il fulmine ha anche danneggiato in paese decine di elettrodomestici in case private, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa.

La zona della chiesa è stata transennata e ora il sindaco è al lavoro per reperire una piattaforma e i ponteggi necessari per la messa in sicurezza del campanile. La caduta dei calcinacci ha danneggiato anche alcune abitazioni, tanto che è stato utilizzato un drone per verificare i danni dall’alto.

San Giovanni è un paesino “famoso” anche fuori dal Molise, finito sulle cronache per la proposta di dare case case gratis ai turisti che volessero fare le vacanze lì. Lo scorso anno la proposta è stata un boom, con decine di prenotazioni. L’idea è stata poi ripresa da molti altri comuni della zona che hanno offerto case libere a centinaia di turisti provenienti da tutta Italia.