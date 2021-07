Fanno pipì in una strada del centro, multa di 5mila euro a 2 ragazzi

Ricorderanno a lungo la pipì fatta in un angolo di una via di Campobasso: dovranno pagare una multa salata i due ragazzi ‘beccati’ dai poliziotti dell’Ufficio Volanti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti. Non riuscivano a dormire per il chiasso provocato dal vociare di un gruppo di giovani che si erano incontrati per trascorrere il sabato sera.

Giunti sul posto, gli agenti hanno invitato i ragazzi ad allontanarsi al fine di non disturbare gli abitanti del quartiere.

Durante l’intervento, i poliziotti hanno notato tuttavia che due di loro si erano allontanati nelle immediate vicinanze per urinare, incuranti che ci fossero altre persone e gli stessi agenti. Quindi questi ultimi, dopo aver proceduto nell’immediato alla loro identificazione, hanno elevato nei confronti di entrambi i giovani, rispettivamente di 24 e 26 anni ed originari di Campobasso, la sanzione amministrativa (prevista dall’art. 726 c.p.) per aver posto in essere atti contrari alla pubblica decenza, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va dai 5.000 ai 10.000 euro.