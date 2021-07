Eutanasia legale, anche in Molise parte la raccolta firme per il referendum

È partita anche in Molise a raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale, questa mattina l’iniziativa promossa a livello nazionale dall’Associazione Luca Coscioni è stata presentata anche a Campobasso nell’atrio di palazzo San Giorgio alla presenza del sindaco Roberto Gravina, i consiglieri comunali e regionali che aderiscono all’iniziativa che punta a raccogliere 500 mila firme entro il 30 settembre.

Il testo prevede una parziale abrogazione dell’articolo 579 del codice penale, quello sull’omicidio del consenziente per cui “chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”.

Sarà possibile aderire alla campagna anche presso avvocati o notai registrati perché – come hanno spiegato i sostenitori dell’iniziativa – il loro compito è fondamentale “nell’ambito della raccolta firme perché hanno la facoltà di autenticarle, insieme a cancellieri, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e dipendenti comunali”.

Durante la presentazione il sindaco Gravina ha manifestato l’importanza dell’iniziativa e della libertà di scelta del cittadino rispetto a temi fondamentali come quelli che riguardano la propria vita e quindi anche l’eventualità di decidere se porre fine a sofferenze insopportabili”.

Il Parlamento finora ha sempre rimandato la riforma necessaria a disciplinare l’argomento e dunque “il Referendum a questo punto è l’unica possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia”, si è detto questa mattina in conferenza stampa.

Se entro il 30 settembre non saranno consegnate in Corte di Cassazione almeno 500.000 firme autenticate e certificate non sarà più possibile in questa legislatura approvare il referendum quindi “significa nella migliore della ipotesi avere una legge tra, 4 o 5 anni, forse 7-8 anni”.