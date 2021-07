Soluzione per l'agricoltura

Finalmente in funzione il nuovo anello di congiunzione fra l’acqua della diga di Chiauci e quella del Consorzio Trigno e Biferno per 100 litri al secondo in più per l’irrigazione nell'area rurale di Montenero di Bisaccia. L’assessore Cavaliere: “Non basta, avviati contatti col ministro Carfagna per altri interventi”