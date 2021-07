È un’altra Estate termolese fortemente ridimensionata, nel budget e negli eventi, quella che è iniziata ormai da qualche settimana, anche coi primi appuntamenti culturali. La conferma nella presentazione ufficiale di giovedì 8 luglio in Comune, durante la quale sono stati illustrati alcuni degli eventi che caratterizzano il cartellone, in gran parte anticipato nei giorni scorsi da Primonumero.it.

“Abbiamo scelto di valorizzare le realtà locali per ripartire insieme dopo i mesi bui della pandemia” ha esordito l’assessore al Turismo Michele Barile, che ha confermato come “l’estate sarà orfana di alcuni eventi di spicco come i fuochi pirotecnici per San Basso, la Sagra del pesce, l’Incendio del Castello, il Festival del Folklore, la Notte bianca dello sport, la Notte bianca dei bambini. Speriamo possano tornare l’anno prossimo”.

Novità positiva è che la processione in mare di San Basso è confermata “e stavolta anche la statua del Santo potrà essere portata sulla barca”. Barile ha reso noto che “le barche potranno trasportare fino a 25 persone, tutte precedentemente prenotate”. Non sarà possibile invece l’uscita in barca della tradizionale banda.

“Abbiamo dovuto affrontare il problema dell’esiguità delle risorse perché ci sono priorità diverse” ha ammesso la Dirigente del settore, Carmela Cravero. “Il budget che ci è stato assegnato di recente è di 40mila euro, potete immaginare quanto sia inferiore al passato quando era di 150-200 mila euro. Il Comune contribuirà alle spese vive delle associazioni e a qualche evento come il concerto della Swinger Orchestra. Speriamo inoltre di reperire qualche altra risorsa”.

È intervenuto in video collegamento Giandomenico Sale, direttore della Frentania Teatri, l’associazione che organizza molti degli eventi al Teatro Verde di Termoli.

Il cartellone resta comunque variegato e spazia dal teatro alla musica, dal cabaret al cinema, dallo sport agli spettacoli per bambini. Per non perdere alcun appuntamento, è possibile scaricare la brochure oppure consultare la App tramite il QR Code dedicato all’Estate termolese.

ESTATE TERMOLESE 2021