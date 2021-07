Il comico Uccio De Santis, gli spettacoli teatrali e quelli di musica jazz. Il Teatro Verde si prepara a diventare il punto di riferimento dell’Estate termolese, un’altra estate in tono minore per Termoli e per l’Italia intera. I pochi eventi previsti saranno infatti concentrati nella struttura all’aperto all’interno del parco comunale, così da poter rispettare al meglio le norme anti covid-19, grazie alla possibilità di aver un numero di presenti limitato e alla giusta distanza.

In attesa dell’attesa conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo a Termoli, emergono le prime anticipazioni sugli eventi di maggiore richiamo. Come si evince dal sito CiaoTickets che ne mette in vendita i biglietti, il 17 agosto prossimo il comico pugliese Uccio De Santis, con ‘Non ci resta che ridere’ del suo tour ‘Vi racconto il mio mudù’. Un appuntamento che promette di richiamare un pubblico numeroso.

Sempre il Teatro Verde sarà lo scenario di quasi tutti gli spettacoli musicali della prossima edizione del Termoli Jazz Festival, pronto a tornare dopo lo stop del 2020 causa Covid, con Davide Shorty come grande nome di richiamo il 1 agosto. Anche in questo caso i biglietti sono già in vendita su CiaoTickets.

Sempre al Teatro Verde, come ormai da qualche anno, si svolgeranno gli spettacoli teatrali organizzati dall’associazione Frentania Teatri. Per ora ancora riserbo sui nomi ma le prime indiscrezioni portano all’attore e cantante Peppe Barra, esponente del teatro e della canzone napoletana, che sarà protagonista di una delle serate nella splendida cornice del parco di Termoli con lo spettacolo ‘Non c’è niente da ridere’ il 6 agosto. Fra le proposte anche i ‘Dinsieme‘, youtuber molto famosi fra gli adolescenti.

Al Teatro Verde andranno in scena anche gli appuntamenti termolesi della rassegna itinerante ‘Aut Aut Festival‘.

Per quanto riguarda il resto dell’Estate termolese si prospetta la riproposizione del cinema drive-in in piazza Giovanni Paolo II, del Kimera film festival nel cortile della scuola ‘Principe di Piemonte’ e dello spettacolo teatrale in vernacolo in Largo Tornola, di Antonio De Gregorio ed Ettore Fabrizio, che l’anno scorso spopolò e che tornerà a fine estate. La stessa compagnia sarebbe pronta a lanciare anche delle serate dedicate ai cortometraggi.

Il centro della città verrà addobbato dalle ormai consuete luminarie di San Basso per gran parte della stagione estiva ma dovrà rinunciare ad alcuni appuntamenti storici come la Sagra del pesce, l’Incendio del Castello e il concerto per il santo patrono e altri eventi per i quali i rischi di contagio da Covid-19 aumenterebbero.

La processione in mare per San Basso dovrebbe quella del 2020, svoltasi in forma molto ristretta, ma i dettagli verranno decisi solo a ridosso dell’evento e l’ultima parola spetta alla Capitaneria di porto.