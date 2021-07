“Ogni anno è la stessa storia: gli operai incaricati dal Comune non si adoperano allo stesso modo per tutte le zone e lasciano l’erba alta”. Le lamentele arrivano da alcuni residenti di via Orchidea, una delle strade della Lottizzazione Mimosa di Ferrazzano dove lo sfalcio del verde pubblico è considerato inadeguato.

I residenti di questo quartiere popoloso e abitato da molti professionisti (qui vivono medici, avvocati e ingegneri piuttosto noti) temono i rischi legati alla proliferazione di animali come topi e serpenti a causa dell’erba alta. Per non parlare di chi soffre di allergie e vede peggiorare il prurito al naso, la tosse o la congestione nasale.

“Le aiuole che costeggiano le strade principali – racconta arrabbiata alla nostra redazione una cittadina – vengono ripulite, l’erba viene tagliata. Invece le vie secondarie vengono dimenticate e abbandonate, come se i residenti non esistessero”. Ed è proprio questo l’aspetto che fa infuriare maggiormente coloro che hanno contattato la nostra redazione, che si sentono quasi considerati dei cittadini di ‘serie B’ nonostante “paghiamo le tasse come tutti gli altri”.

“Tutte le estati – aggiunge – dobbiamo prima esprimere il nostro disappunto all’amministrazione comunale, far notare che la cura del verde pubblico viene completamente dimenticata in alcune contrade. E noi siamo stufi di questa situazione”. Magari anche questa volta, dopo la denuncia dei cittadini, il Comune invierà gli operai per completare gli interventi invocati.