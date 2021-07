Droga nascosta in un pacco postale, sequestro dei carabinieri

I carabinieri della Stazione di Rionero Sannitico hanno sequestrato 20 grammi di hashish, occultati all’interno di un normale plico da spedizione trovato nel centro cittadino.

La pattuglia stava attraversando le vie del centro abitato, quando ha notato una busta all’esterno della cassetta postale dell’abitazione di un ignaro cittadino risultato poi estraneo alla vicenda.

Nel pacco c’era la droga poi sequestrata. “Un episodio – si legge nella nota del comando provinciale dei carabinieri di Isernia – che dimostra come i pusher escogitino modalità sempre nuove di consegna di droghe, per ridurre al minimo il rischio di essere sorpresi con addosso la sostanza e il conseguente arresto ad opera delle forze dell’ordine”.

“Il risultato conseguito dall’Arma di Rionero rappresenta dunque il segno tangibile di una professionale capacità di lettura di un fenomeno le cui dinamiche sono in continua evoluzione, utilizzando tecniche inusuali quali l’uso di normali plichi da consegna, come in questo caso, oppure, come in altre circostanze, il ricorso ad inconsapevoli corrieri”.