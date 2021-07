Droga, in due mesi la squadra mobile ha arrestato undici persone per spaccio

La squadra mobile di Campobasso tira le somme degli ultimi due messi di attività, in particolare per il contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti. In sessanta giorni gli agenti della questura di via Tiberio hanno arrestato 14 persone di cui 11 per spaccio di droga, 2 per furto di auto e 1 detenzione di materiale esplodente.

Sono stati, inoltre, denunciati 22 soggetti: 10 per reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e molestie, 8 per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, 4 per reati contro il patrimonio.

È stata eseguita anche una misura cautelare di obbligo di dimora e allontanamento dalla casa familiare per un grave episodio di violenza domestica.

Grazie all’attività investigativa svolta, sono stati sequestrati, sempre nel periodo maggio – giugno, circa 700 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina, eroina e hashish, 2 chili e mezzo di sostanze esplodenti illegalmente detenute nonché 4.000 euro presunto guadagno delle attività illecite riscontrate.