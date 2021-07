Dopo la malattia da Covid… Grazie al dottor Baccari e agli altri medici

Ora che il peggio è finalmente passato ed è giunta l’Estate, non solo come stagione ma anche come stato d’animo, sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente il Dottor Francesco Paolo Baccari.

In una Termoli colta dal panico per l’arrivo del Coronavirus, virus che, anche se esistente da circa anno era ancora del tutto sconosciuto dai medici di base Molisani, il Dottor Baccari è stato fondamentale per la nostra battaglia, una battaglia che ha coinvolto tutta la nostra famiglia. Professionalità senza eguali, disponibilità e umiltà infinita, non c’è stato giorno durante le festività natalizie che non sia arrivato un suo messaggio, che non abbia risposto alle nostre innumerevoli chiamate, nonostante fosse Natale anche per lui e la sua amata moglie.

Ci ha donato la speranza, quando ormai l’avevamo persa, ci ha supportato come medico di famiglia e sopportato come una persona di famiglia.

Ci sarebbe tanto da dire, ma lei sa cosa ha significato per noi e non lo dimenticheremo mai.

Senza di lui, per noi ora, sarebbe ancora pieno Inverno.

Grazie Dottore

Un ringraziamento speciale va anche al reparto di Malattie Infettive del Quinto piano del Cardarelli di Campobasso, quando ormai l’assistenza a casa era diventata impossibile, siamo stati costretti a ricorrere all’assistenza ospedaliera, terrorizzati da ciò che ci veniva raccontato su questo reparto pensavamo che questo maledetto virus avrebbe avuto il sopravvento su tutti noi ed invece a lottare con NOI ci sono stati dei veri e propri guerrieri, persone straordinarie che ci hanno aiutato a tornare alla Vita.

Un grazie speciale alla Dottoressa Alessandra D’Agata, a tutti i medici, Infermieri, Oss, ausiliari, tutti. Nonostante il periodo, la carenza di personale, i turni massacranti e la mancanza di fiducia nel futuro per un Molise che non vuole investire nella sanità pubblica, ma che si fa forza sulla bontà delle singole delle persone che ci lavorano, quest’ultimi ci hanno regalato la possibilità di tornare a guardarci ancora negli occhi.

Un sentito grazie a voi tutti, saremo per sempre riconoscenti.

La famiglia Barone A. D. D. M. N. M.