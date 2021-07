Debutto alle Tremiti per i Luciopuntozero, dal Molise nuovo tributo ufficiale a Dalla

Sabato 10 luglio al Wine Bar ‘Eraora’ di San Domino alle Isole Tremiti ci sarà la prima uscita ufficiale dei LucioPuntoZero, il nuovo tributo ufficiale a Lucio Dalla tutto molisano. Vincenzo Limongi guiderà il pubblico e gli amanti del cantautore bolognese in un percorso di musica e poesia scritto dai migliori brani di Lucio.

‌Dopo un primo progetto degli anni precedenti, conclusosi due anni fa, il cantante-pianista termolese, con la determinazione e l’energia dell’amico e collega storico Cristiano Peschi alla batteria, ha costruito un nuovo progetto che vede la presenza di altri colleghi di grande spessore come il Campobassano Franco Iacobucci al basso, Roberto Iammatteo da Casalciprano e Stefano Barbaresco da Sepino alle chitarre. Il progetto è frutto della passione dei 5 musicisti per la musica di Dalla, che ha portato il gruppo a lavorare alacremente in sala prove per 2 mesi per proporre questo viaggio tra Anna e Marco, Stella di Mare, Futura, Tu non mi basti mai e tanti altri successi dell’amato Lucio.

I LucioPuntoZero cominciamo nella location migliore, quella più esclusiva: le Isole Tremiti tanto care a Lucio. E lo fanno con il supporto e l’ospitalità di un caro amico, Angelo Lisci, grande amico anche di Lucio. Il gruppo si esibirà presso il locale di Angelo, il Wine Bar ‘Eraora’, nella piazza dell’isola di San Domino, a cominciare dalle 21.30, in uno scenario molto suggestivo fatto di mare e di stelle, in un posto magico dove quando arriva il tramonto, il tempo sembra fermarsi.

Altre date dei LucioPuntoZero sono in programma anche a Termoli, Campobasso, Campomarino, Lanciano e Sepino. A breve gli aggiornamenti sui social.

Appuntamento per l’apertura della stagione e il battesimo del gruppo, quindi, alle Isole Tremiti sabato 10 luglio alle 21.30.