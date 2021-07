Danza sportiva, Molise sul podio: Daniela Barresi vice campionessa nazionale di salsa

Daniela Barresi è un’insegnante molisana di danze caraibiche e ha sbaragliato la concorrenza di 97 atlete. Le sue movenze sinuose e al tempo stesso eleganti hanno conquistato i giudici ai campionati italiani di danza sportiva di Rimini che l’hanno proclamata ieri (13 luglio) vice campionessa italiana nella categoria ‘salsa shine‘ che, per chi non lo sapesse, si balla singolarmente e non in coppia. Ottima anche la performance nella categoria dedicata alla bachata: la Barresi ha raggiunto la finale, poi ha ottenuto un buon quarto posto.

Un’altra medaglia d’argento è arrivata il giorno prima, in coppia con il ballerino Michele Ranaldi, con cui si è esibita in salsa, bachata, merengue e salsa portoricana.

Grazie all’atleta 29enne, per la quale il ballo è quasi ‘pane’ quotidiano oltre che passione sconfinata, il Molise si è fatto onore nel più grande evento sportivo al mondo organizzato in questo settore e in corso di svolgimento nei padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group. Quest’anno la kermesse ‘Sportdance’, cominciata il 7 luglio, si svolgerà fino al 25, nel rispetto di tutte le misure anticovid. Sono state stabilite anche nuove regole per l’accesso degli atleti nella struttura sportiva. Le gare, ad esempio, si svolgono a porte chiuse, senza il pubblico, mentre solo i tesserati della Federazione Italiana Danza sportiva possono accedere ai padiglioni in cui si svolgono le gare.

Questo non ha impedito a Daniela Barresi di esibirsi in una performance travolgente e appassionante, premiata dalla giuria dei campionati italiani con la medaglia d’argento.

Una vittoria che ha emozionato la giovane insegnante titolare di una scuola nel capoluogo (la ‘Mi Reina Dance’) e che è arrivata dopo un anno durissimo per chi è impegnato in questo settore: la pandemia ha costretto ad una chiusura forzata delle scuole e ha condizionato allenamenti ed esercitazioni. Ecco perchè il risultato conquistato a Rimini dalla ragazza è stato ancora più faticoso ma al tempo stesso meritatissimo. Un successo voluto con le unghie e con i denti e che ripaga dei tanti sacrifici e degli sforzi che Daniela ha dovuto affrontare per prepararsi nel migliore dei modi alla competizione nella cui storia ieri – 13 luglio – ha impresso anche il suo nome.