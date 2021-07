Dal primo agosto gestione parcheggi alla Sea ma resta tutto invariato: servizi, prezzi e contratti

A partire dal primo agosto la Sea Spa assume la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento presenti sul territorio comunale di Campobasso, subentrando al concessionario Aj Mobilità.

Ai sette operatori assunti dalla società uscente è stata applicata la clausola sociale; pertanto dal primo agosto i dipendenti Sea salgono a 87 unità, in luogo degli attuali 80.

Peer l’utenza tutto resta invariato. Il servizio sarà erogato in assoluta continuità con quanto fatto dal concessionario uscente, visto che l’Ente comunale non ha inteso modificare tariffe e orari di sosta né nessun altro criterio di erogazione del servizio pubblico. Al momento sono presenti sul territorio 1.539 stalli, nonché altri siti destinati a parcheggio per i quali il nuovo gestore sottoscriverà accordi con i soggetti proprietari.

Sulla stessa impronta di continuità, gli utenti potranno fare ancora riferimento alla sede di via Gazzani 35, per la proroga di abbonamenti e per qualsiasi altra informazione. Gli uffici osserveranno quindi sempre il medesimo orario, che si ricorda essere il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9:00 alle 12:00; mercoledì e venerdì: dalle 16:00 alle 18:30.