Quale finale per la finale degli Europei Inghilterra-Italia? Mentre i molisani – come il resto dei connazionali – si preparano alla serata attrezzandosi con amici, birre, maxischermo o tv domestiche, bandiere e gadgets, noi abbiamo fatto una piccola ma efficace indagine fra gliaddetti ai lavori. Abbiamo chiesto un pronostico a giocatori, allenatori, dirigenti del calcio molisano. E gli addetti ai lavori del pallone nostrano sono concordi: “Vinceranno gli azzurri” dicono tutti. Fra loro, anche il fantasista del Campobasso Vittorio Esposito, talento di San Martino in Pensilis che una volta tanto ha deciso di rompere il ‘silenzio stampa’ che resiste da tempo.

MIRKO CUDINI, ALLENATORE

Il tecnico dei Lupi, Mirko Cudini, è ottimista e dà fiducia all’Italia di Roberto Mancini: “Per me vince 2-1 l’Italia. Le reti? Penso Insigne, Immobile e Sterling per l’Inghilterra”.

FRANCESCO CARUSO, DIRIGENTE

Così Francesco Caruso, dirigente del Termoli 2016: “Ovviamente punteremo sulla vittoria dell’Italia, non potremmo dire diversamente. Sarà una partita estremamente difficile: l’Inghilterra ha due o tre giocatori che riescono a fare la differenza e per questo motivo sarà una partita molto difficile. Come sempre la differenza la farà sicuramente il gruppo, sono tutti i giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento”.

MICHELE MARRO, CALCIATORE

Sicuro Michele Marro, bomber di calcio a 5 del Cus. “Finisce 1-0 per noi, segna Jorginho su rigore. Giocatore decisivo Donnarumma”.

ANTONIO MINADEO, DIRIGENTE

Pronostico favorevole agli azzurri anche per l’ex capitano e direttore sportivo rossoblù, Antonio Minadeo. Ma intravedendo la possibilità dei calci di rigore: “Segna Jorginho su rigore per noi, per loro pareggia il centrale difensivo Maguire. Si potrebbe arrivare ai rigori penso, dove l’Italia vincerà il suo Europeo”.

GIOVANNI PICCIRILLI, ALLENATORE

L’allenatore degli Allievi del Campobasso, Giovanni Piccirilli, intravede qualche difficoltà dal fatto che “giochiamo per la prima volta dopo quasi 2 anni “fuori casa”, non si può sapere come possano reagire i giocatori. Io dico che finirà in parità nei tempi regolamentari e supplementari e si arriverà ai rigori, con vittoria dell’Italia”.

MARCO CASTELLUCCIO, DIRIGENTE

Marco Castelluccio, dirigente del Termoli, ritiene che “l’Italia vincerà 2-0: decisivi insigne e immobile. Inghilterra prevedibile, gli azzurri tecnicamente e tatticamente più forti, attenti solo alla velocità di Sterling”.

PEPPE ADAMO, ALLENATORE

“Chiaramente vincerà l’Italia, abbiamo eliminato le due più forti: Spagna e Belgio. Dico 2-0 con doppietta di Chiesa” dichiara Peppe Adamo, allenatore degli Allievi Acli Campobasso.

GIANLUCA SENESE, DIRIGENTE

Il direttore sportivo del Vasto Marina, Gianluca Senese, vede gli azzurri vincenti. “Finisce 2-0, gol di Chiellini e Chiesa”.

ANDREA LUPO, DIRIGENTE

Così Andrea Lupo, dirigente Acli: “Chiaramente il mio pronostico vede vincitrice l’Italia. Non solo come tifoso, ma anche come sportivo. Partita equilibrata: secondo me terminerà nei tempi regolamentari 1-0 per noi. Protagonista della serata Chiellini con tutta la difesa e che sarà anche il marcatore”.

ANTONIO ZINGARO, DIRIGENTE

Per Antonio Zingaro, presidente del Mirabello Calcio “la partita finirà 2-0 per l’Italia con gol di Immobile e Chiesa”.

ALBINO FAZIO, CALCIATORE

Il pronostico di Albino Fazio, calciatore ex Campobasso e Vastogirardi, è che “la finale finirà 2-2 ai supplementari e l’Italia vincerà ai rigori. Come giocatore decisivo dico Immobile”.

MASSIMO BAROMETRO, ALLENATORE

Secondo Massimo Barometro, allenatore dei giovani del Campobasso Calcio, finirà “2-0 per l’Italia con gol di Immobile e Barella”.

VITO CASALANGUIDA, CALCIATORE

Anche Vito Casalanguida, attaccante della Polis Petacciato, vede “decisivo Immobile. Dico 2-1 per gli azzurri”.

MASSIMILIANO BERNARDINI, CALCIATORE

Massimiliano Bernardini, centrocampista del Trivento calcio, sostiene: “Per me potrebbe finire 2-1 per l’Italia con marcatori della partita Chiesa e Jorginho. Il giocatore decisivo sarà uno tra Chiesa e Donnarumma credo”.

PINO NUOZZI, DIRIGENTE

Pronostico secco per lo storico dirigente del Termoli, Pino Nuozzi. “Dico 2-0 per gli azzurri con reti di Immobile e Chiesa”.

VITTORIO ESPOSITO, CALCIATORE

Vittorio Esposito, numero 10 rossoblù, indica “Insigne” come uomo decisivo. Risultato finale? “1-0 per l’Italia”.

foto Adnkronos