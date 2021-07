MERCOLEDI’ 7 Ancora giornate roventi in Molise dove la morsa del caldo non allenta la sua presa. Le temperature continuano a salire per effetto dell’arrivo di aria calda dal deserto del Sahara e della vasta area anticiclonica che sta rendendo davvero opprimente il clima ormai da settimane. Tempo stabile e soleggiato in questo mercoledì dove le massime saliranno oltre i 35 gradi. Più fresca, seppur di poco, la costa (32 gradi) rispetto al capoluogo (35 gradi) e al frentano (36 gradi).

GIOVEDI’ 8 Anche oggi una giornata caldissima e cielo sereno ovunque. Occhio solo a qualche nuvola in transito sull’isernino che nel capoluogo pentro potrebbe portare anche un po’ di pioggia serale. I cieli saranno coperti nella notte fino all’adriatico ma senza fenomeni di rilievo. L’alta pressione è ancora alla massima potenza in questo giovedì dove la colonnina di mercurio proseguirà nella sua inarrestabile ascesa verso record di calore.