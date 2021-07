Coppa Primavela, il circolo vela di Termoli si conferma al vertice

Il circolo vela ‘Mario Cariello’ di Termoli ha ospitato sabato 3 e domenica 4 luglio le Selezione nazionale per i campionati nazionali della Coppa Primavela di vela, classe Optimist. Sono state disputate sei prove su sei, a dimostrazione che a Termoli anche con il massimo del vento si riescono a condurre le regate fino in fondo.

Il Circolo della Vela termolese, sempre presente nelle regate, ha partecipato con tre ragazzi della propria scuola, Andrea Granitto, Tobia Vallo e Jacopo Di Lena.

Soddisfatto l’allenatore Domenico Guidotti per l’ottima prova dei suoi ragazzi, al pari del presidente Maurizio Dicenso che ancora una volta è riuscito a mettere in piedi un’organizzazione di buon libello per una manifestazione che conferma Termoli come patria del vento.