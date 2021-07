Non c’è più una concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali. L’ha annullata il Tar Molise per le inadempienze della Regione Molise. Eppure lo stabilimento della società Castellina, che si trova sulla provinciale Volturno Pentrica, a Castelpizzuto, opera a pieno regime. Anzi, non si è mai fermato.

Camion carichi di bottiglie della cosiddetta “acqua del buonumore”, spacciata su facebook come quella del Papa e della nazionale azzurra agli europei di calcio, continuano ad andare su e giù senza che neppure la frana che dal 30 maggio scorso ha invaso la Sp 21 li condizioni. Il cancello d’ingresso dello stabilimento di proprietà dell’imprenditore molisano Camillo Colella – proprietario anche dell’acqua Santa Croce– si trova prima dello smottamento di terra che, contrariamente a quanto accade all’azienda di imbottigliamento, sta rendendo impossibile la vita ai castelpizzutesi.

I residenti del più piccolo comune della provincia di Isernia non riescono neppure a raggiunger le loro abitazioni: lasciano l’auto in un parcheggio adiacente alla frana e poi prendono una navetta verso il paese. Il postino non recapita più la posta: per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro l’azienda Poste italiane ha momentaneamente sospeso il servizio dicendo agli abitanti di Castelpizzuto di andare a Longano a ritirare i loro plichi postali.

Insomma, è un vero inferno. E la società che commercializza l’acqua delle sorgenti di località Folgara Casale potrebbe essere responsabile. Lavori recenti di ampliamento dello stabilimento hanno preceduto di poco la creazione di questa frana che ha isolato il paese nell’unica via di collegamento con il capoluogo di Isernia.

Se una correlazione tra i due eventi c’è sarà compito della magistratura stabilirlo: per ora si sa solamente che la polizia giudiziaria ha fatto alcuni sopralluoghi, segno che il caso è già sotto la lente della Procura di Isernia.

Intanto la Provincia pentra ha siglato un protocollo con il Comune per la creazione di una bretella temporanea che dovrebbe entrare nella proprietà privata di Castellina per poi ricongiungersi al territorio comunale ed evitare i tanti disagi di queste settimane.

Ma anche per questi lavori ci vorrà tempo.

Nel frattempo l’attività imprenditoriale dell’ingegnere Colella, che con la sua Colella holding srl, società da 10 milioni di euro di capitale, risulta socio unico della Santa Croce in cui Castellina srl si è fusa tra il 2015 e il 2016 (come risulta da visura camerale), va spedita come un treno.

Nonostante il Tribunale amministrativo abbia recentemente annullato i provvedimenti regionali che lo avevano autorizzato a fare business con l’acqua pubblica.

Per l’azienda la versione è questa. E l’hanno spiegata in un comunicato del 30 giugno scorso di cui riportiamo ampi stralci: “Nella sintesi – scrivono – il Tar ha riscontrato una carenza nella formazione dell’atto impugnato in ordine al rilascio delle due formali concessioni, una in favore del Comune e una in favore del privato, regolandole con un unico disciplinare. Il Tar riconosce il potere di riesame e di rideterminazione dell’Amministrazione regionale, con la formulazione di un nuovo atto autorizzativo in favore del Comune di Castelpizzuto e della Santa Croce Srl. La Regione Molise si è prontamente attivata, in autotutela, per la predisposizione di due distinte concessioni una in favore del Comune e una in favore del privato, recependo le indicazioni del Tar Molise”.

Detto in parole ancora più semplici i giudici amministrativi, evidenziando che l’utilizzo in comune dell’acqua pubblica non è mai stato adeguatamente regolamentato, hanno cancellato i provvedimenti regionali per lo sfruttamento delle sorgenti dicendo di riscriverli anteponendo l’interesse privato (e legittimo) a quello pubblico.

“La Santa Croce Srl – questo ancora riportiamo dal comunicato aziendale – nel dare rassicurazioni alla popolazione di Castelpizzuto sulla disponibilità di acqua per il loro utilizzo a uso potabile, comunica, altresì, la sua piena operatività produttiva ed imprenditoriale al fine di garantire i propri clienti, in ordine al rispetto puntuale e programmato delle forniture di acqua minerale “Castellina” e alla piena trasparenza dell’operato aziendale, in sintonia con la Regione Molise la quale è l’unica Amministrazione ad avere competenza in materiale. Pertanto, la pronuncia del Tar Molise è scevra da disquisizioni in ordine alla carenza e/o mancanza di acqua per la popolazione di Castelpizzuto ma verte esclusivamente sulla formalità giuridica dell’atto impugnato. La recente pronuncia – qui l’affondo – trae origine dall’ennesima e ulteriore azione strumentale del sindaco di Castelpizzuto nei confronti della Santa Croce Srl”.

Insomma, la colpa è tutta di Carla Caranci che indossa la fascia tricolore dal 2018 ma che ha iniziato la sua battaglia in difesa del bene pubblico anni addietro.

Dal canto suo il primo cittadino si dice “avvilita non tanto per l’impossibilità di prelevare acqua da parte del Comune quanto per l’assenza di una concessione per i cittadini di Castelpizzuto. Questo non è uno Stato di diritto, è una situazione assurda dopo tutto questo tempo!”.

Commenti e amarezza a parte, quello dell’attività che opera senza una chiara regolamentazione dell’utilizzo in comune dell’acqua pubblica, non è l’unico punto oscuro della vicenda.

Castellina srl, come si diceva poc’anzi, si è fusa anni fa con Santa Croce (che ha sede anche a Canistro in provincia de l’Aquila): di fatto il prodotto è stato inglobato dall’altra società. Un sito internet Castellina non ce l’ha mentre hanno una pagina facebook dove si pubblicizza “l’acqua del buonumore” come quella bevuta dagli sportivi agli Europei di calcio e persino in Vaticano.