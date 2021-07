Li chiamiamo invisibili anche se sono sotto i nostri occhi ogni giorno: ci aspettano davanti ai supermercati sperando in un gesto di carità, quelli più intraprendenti si offrono di accompagnarci alla macchina quando usciamo carichi di buste della spesa. Con l’arrivo dell’estate i volti di questi giovani ragazzi africani – che a un certo punto impariamo a riconoscere – cambiano perché molti raggiungono la vicina Puglia per il lavoro nei campi. E davanti a quegli stessi supermercati della città ne arrivano altri.

Fatou è originario della Costa d’Avorio, dice di avere 24 anni, da qualche settimana è uno dei cercatori di elemosina del supermercato Dok di via Pascoli, nel quartiere Vazzieri. Introverso e poco disponibile a farsi intervistare, ci racconta, un po’ in francese un po’ in italiano, la sua rocambolesca traversata nel mare Mediterraneo dalla Tunisia dove questo giovane ivoriano è arrivato pagando quasi mille dollari di biglietto a persone prive di scrupoli che lo hanno messo su un barcone – dopo avergli preso il passaporto – verso le coste italiane.

Campobasso l’ha raggiunta tre mesi fa, non vuole svelarci dove dorme la notte ma non si appoggia – questo lo dice chiaramente – presso alcuna rete di accoglienza ufficiale.

A Fatou chiediamo solamente se ha desiderio di vaccinarsi e se ha paura della pandemia. “Vorrei sì, temo di ammalarmi anche io, noi abbiamo gli smartphone e leggiamo le notizie come tutti gli altri, ma penso pure che col vaccino possano identificarmi. Non ho permesso di soggiorno, e se poi mi prendono e mi rimandano a casa? Questo Coronavirus ha reso tutto più complicato, io sono in Italia da un anno e mezzo, per mesi non ho potuto chiedere neppure l’elemosina, è stata durissima e anche adesso riuscire a trovare un amico che ti ospita, che ti fa lavare in un centro accoglienza, è impossibile. Non resterò qui a lungo, forse andrò a raccogliere pomodori tra qualche settimana”.

Il suo caso è simile a quello di tanti altri. L’Asrem non ha contezza di questi soggetti che sono senza fissa dimora. E’ un dato che sfugge a gran parte delle strutture sanitarie regionali. Ecco perché il ministero della Salute ha ribadito con una propria circolare la necessità di garantire l’immunizzazione anche a quelle fasce di popolazione difficili da tracciare. Perché in questo momento la lotta al virus e alle sue infinite varianti, è la priorità. Tanto che il nuovo piano della campagna vaccinale si sta modificando con l’invito a utilizzare il monodose della Johnson & Johnson “anche tra gli under 60, migranti stagionali e in generale popolazioni non stanziali o caratterizzate da elevata mobilità lavorativa” come spiega Il Sole 24 Ore citando gli obiettivi della circolare Speranza. Tutto allo scopo di ampliare la platea di soggetti protetti coinvolgendo anche coloro che sono più difficili da identificare a livello sanitario e rintracciare nel caso di una seconda dose.

Questa potrebbe essere una strada ma ad oggi in Molise un atto concreto in questo senso non c’è ancora. E non c’è neppure per gli stranieri regolari che si trovano nei centri di accoglienza, quelli che hanno un permesso di soggiorno e dunque una tessera sanitaria italiana.

La conferma arriva dalla direttrice della cooperativa sociale Il Geco, Giuseppina Zicolella, che a Campobasso gestisce due strutture, una in contrada Selvapiana, l’altra in via Gorizia, dove rispettivamente ci sono 25 e 37 ospiti stranieri.

“Ho contattato più volte l’Asrem per avere notizie, non c’è un singolo referente come avviene per i tamponi, ogni volta trovo un diverso operatore ma dalle ultime informazioni in mio possesso, parlo di una ventina di giorni fa, mi era stato detto che si stava lavorando alla preparazione di una finestra dedicata ai migranti. Da allora ho ricontattato l’azienda sanitaria ma non sono emerse novità. So solamente che li vaccineranno ma non si sa ancora né come, né dove, né quando”.

Non bastano le intenzioni per frenare, o almeno arginare, la temutissima variante Delta che – è notizia recente – è arrivata anche in Molise.

“E’ importante che anche i nostri ragazzi possano accedere alla campagna vaccinale, sia che rientrino nel sistema sanitario perché già regolarizzati, sia che abbiano solamente la tessera Stp (straniero temporaneamente presente, si tratta di una sorta di tesserino-ponte utilizzabile durante l’attesa del riconoscimento del permesso di soggiorno che offre comunque una copertura sanitaria in caso di necessità, ndr)”.

Intanto nemmeno gli operatori di questi centri hanno avuto accesso al vaccino in via prioritaria come è accaduto, per esempio, alla categoria degli insegnanti. Il loro turno è arrivato secondo il criterio anagrafico che è stato quello applicato alla maggior parte delle persone nonostante il loro lavoro li esponga a rischi elevati.