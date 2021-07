Città Invisibile, si apre dialogo col Comune per evitare lo sgombero del rifugio

Una buona notizia da la città invisibile, l’associazione che ha avviato e porta avanti il progetto di assistenza e aiuto per chi non ha un tetto sulla testa. Dopo la il preavviso di sgombero dei locali di piazza Olimpia, in zona stadio a Termoli, destinati al Museo del Mare, una vera e propria tegola per i volontari che gestiscono il progetto, si è aperto un canale di dialogo con il comune di Termoli. Questo anche come risposta alla grande solidarietà e partecipazione dei cittadini che si sono attivati per permettere che l’esperienza del centro diurno la città invisibile potesse proseguire.

L’amministrazione non ha chiuso la porta e in queste ore si stanno definendo le strategie per fare sì che il progetto possa non solo andare avanti ma anche rafforzarsi. Domani mercoledì 28 luglio alle 18 e 30 presso gli spazi della Città invisibile in piazza Olimpia 1 è convocata un’assemblea cittadina: sarà l’occasione per mettere in comune le novità delle ultime settimane in merito al prosieguo del progetto e per consolidare le relazioni comunitarie tra abitanti, volontari e beneficiari del progetto.