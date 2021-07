Cinghiali ormai habitué a Campobasso, nuovo avvistamento in via Sicilia

Un fatto è certo, anzi due. Il primo è che i cinghiali sono diventati ormai habitué di più quartieri della città capoluogo. Il secondo è che se non si mettono rapidamente in atto azioni finalizzate al controllo degli ungulati, Campobasso rischia di essere interamente invasa da famiglie di cinghiali che sono a spasso ovunque. Durante la notte così come durante il giorno. In campagna così come in pieno centro urbano.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato delle rimostranze espresse dai residenti di via Labanca, contrada Cese, via Monsignor Bologna, via Sicilia e ancora oggi, nuovamente, via Sicilia.

Altri video, altre denunce. Stesse paure e identico sconforto rispetto ad una situazione che ormai è di fatto fuori il controllo delle autorità competenti.

Questa mattina gli ungulati si sono cimentati in una tranquilla passeggiata in uno dei giardini che costeggia alcune palazzine di via Sicilia. Stesso copione di qualche giorno fa quando i residenti annunciarono che certamente gli ungulati sarebbero tornati in zona perché lì, a ridosso della Casa di Riposto “Pistilli”, dove la vegetazione è alta e c’è umidità, gli ungulati avrebbero creato una tana.

E come mostra il video, eccoli mentre arrivano indisturbati in uno dei giardini delle palazzine in zona, costringendo i bimbi a fuggire e le famiglie a richiudersi dentro casa perché impotenti rispetto a quella che chiaramente è un’emergenza a cui le autorità dovrebbero, subito, porre rimedio.