Cinghiali in via Sicilia, cittadini esasperati: “I nostri figli non scendono più a giocare”

Dopo via Labanca (il 22 giugno scorso), ora via Sicilia. L’ennesima denuncia dei cittadini di Campobasso arriva da questa zona dove per l’ennesima volta in queste ultime ore alcuni residenti hanno dovuto far fronte a scorribande di cinghiali nei piccoli parchi del quartiere dove spesso fra l’altro scendono i bambini a giocare.

Basta il video a raccontare con le immagini la denuncia di una situazione che è diventata ormai insostenibile e rispetto alla quale tardano chiaramente ad arrivare interventi urgenti e risolutivi di una condizione che è all’attenzione delle autorità competenti ma che finora poco hanno fatto per andare incontro alle istante della popolazione.

“Nella nostra zona – scrive in una nota di denuncia un cittadino del posto – sono ormai diversi giorni che la situazione è diventata non più tollerabile. Siamo preoccupati. Non facciamo più passeggiate nel quartiere nè permettiamo ai nostri figli di scendere per giocare. Siamo prigionieri a causa delle scorribande di cinghiali che circolano ormai fuori ogni controllo”.

I cittadini denunciano anche che in zona – dove c’è erba alta e acqua stagnante – i cinghiali si stanno creando una tana e che ormai sono soliti essere avvistati pure verso via Delle Frasche, all’altezza della Casa di riposto “Pistilli”. Pertanto chiedono anche che il Comune provveda a ripulire l’area dall’erbacce che favoriscono i nascondigli degli ungulati.

Il problema dei cinghiali si sta allargando a macchia d’olio. I danni all’agricoltura sono rilevanti. Ancora in queste ore sono diverse le denunce di coloro che hanno coltivato i campi per la stagione e si sono ritrovati a dover fare i conti con interi raccolti distrutti dalle scorribande notturne degli ungulati. Ma di giorno sono ormai diventati frequenze assidue anche in città. Per non parlare dei continui incidenti automobilistici causati dagli attraversamenti improvvisi lungo le strade. Una situazione che andrebbe opportunamente presa in considerazione per risolverla il prima possibile.