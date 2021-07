Venerdì 23 luglio, in villa De Capoa, è in programma l’ultimo degli appuntamenti previsti per la rassegna “Clamori”, inserita nel calendario degli eventi di “Luglio in Città” e promossa dall’Associazione “Alesia 2007” Onlus in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso e con la partecipazione dell’Associazione Culturale “La Mantigliana”, Cultori del Costume di Campobasso. Alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del romanzo “Anni Collaterali”, di Marco Ursano, MdS EDITORE (giugno 2020).

Alle 21.30, in Piazza della Vittoria, sarà poi la volta dell’ultima proiezione della fortunatissima rassegna di “Cinema al Corso” curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e anche questa proposta dall’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”.

Sullo schermo all’aperto, posto nel centro della città, verrà proiettato il film del 2020 di Mauro Mancini, “Non odiare”, con protagonisti Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka, Lorenzo Buonora, Cosimo Fusco, Antonio Scarpa, Lorenzo Acquaviva.

Simone Segre è un chirurgo con una ferita aperta. Impossibile per lui da ricucire. Da qualche parte nel suo background c’è un dolore che non passa e un padre ingombrante, sopravvissuto alla Shoah. L’omissione di soccorso alla vittima di un pirata della strada con la svastica tatuata sul petto, travolge la sua vita e lo conduce fino a Marica, una giovane donna, figlia della vittima. Per mettere a tacere il senso di colpa assume Marica come collaboratrice domestica e si scontra con suo fratello, giovane camerata che non vuole saperne di ebrei ed emigrati. Ma la vita fa giri imperscrutabili e li sposta dal loro centro.

L’ingresso allo spettacolo, sarà gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure utilizzando il seguente indirizzo web: https://www.amtm.it/tkt02/web/index.php

Le prenotazione on-line dei biglietti per gli spettacoli verranno abilitate direttamente a partire dalla mezzanotte del giorno stesso dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 21,10. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.