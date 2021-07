Petacciato

In aumento la vacanza in camper, che garantisce libertà, distanziamento ed economicità. Il litorale molisano, con le aree camper al completo piene di vacanzieri che arrivano soprattutto dalle regioni del nord, conferma. Li abbiamo incontrati per farci raccontare come vivono il loro mese di relax sulle spiagge più selvagge e belle della nostra regione.