Chiusura del centro vaccinale, la replica-smentita del vicesindaco di Santa Croce

L'inaugurazione

La struttura di Pozzilli, costata circa 600mila euro, sarà destinata ad attività di elisoccorso e Protezione civile. Ma, un po' come per quella di Campobasso, non potrà entrare da subito in funzione perchè prima si dovranno reperire, attraverso apposito bando, gestori e altre figure. Il presidente Toma aveva spiegato in Consiglio che “l’elisuperficie del Cardarelli è stata terminata ed è pronta per entrare in funzione. Ma per legge bisogna avere un responsabile della manutenzione: nel breve termine si indirà nuova gara”.