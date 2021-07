Cervo precipita in una cisterna, salvato dai vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Isernia per salvare, oggi pomeriggio, un cervo di grossa stazza che era precipitato in una cisterna di cemento, per fortuna coperta da paglia e fieno.

La richiesta al 115 è arrivata dell’Ente Parco Abruzzo-Molise-Lazio, perchè l’incidente è accaduto in località Cerasuolo nel comune di Filiggnano in provincia di Isernia.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco della provincia pentra, sul posto è intervenuto infatti anche tutto il personale del Pnalm, i carabinieri forestali e il personale veterinario per sedare l’animale e garantire in sicurezza tutte le operazioni per trarlo in salvo.