Centri per l’impiego, assessore Calenda dà garanzie per i co.co.co.: “Presto il concorso”

Carenza di personale e il rischio che i contratti di collaborazione non vengano rinnovati sono stati gli argomenti al centro dell’incontro che l’assessore regionale al Lavoro, Filomena Calenda, ha discusso con gli operatori del Centro per l’Impiego di Termoli. Un lungo confronto, dopo quello con i dipendenti degli ex uffici di collocamento di Isernia, al quale ha preso parte anche il dirigente della Regione Molise, Vincenzo Rossi.

L’assessore Calenda ha assicurato il massimo impegno per accelerare le procedure di pubblicazione del bando di concorso che prevede l’assunzione di 75 unità su tutto il territorio regionale. La stessa ha inoltre annunciato gli obiettivi che si è posta insieme alla struttura: “Siamo al lavoro per riportare lo standard qualitativo dei tre Centri per l’Impiego del Molise al medesimo livello. In un momento così delicato per il mercato del lavoro – ha proseguito l’assessore – sarà una nostra priorità garantire alla popolazione molisana i servizi a cui ha diritto”.