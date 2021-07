Casacalenda, brillante laurea in Medicina e Chirurgia per Eleonora D’Imperio

Guglionesi

Videointervista a due giovani volontari dell'associazione che da anni è impegnata in difesa degli animali abbandonati. Valentina Ferrara e Nicandro Crolla raccontano l'impegno quotidiano - anche economico - e la sfida di creare un rifugio per animali, progetto ora sottoposto al Comune dopo una petizione che ha raccolto nel 600 firme. "Il grado di civiltà di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta gli animali" e loro mettono in pratica una lezione che ha benefici diretti sulla qualità della vita dei cittadini, anche di quelli che non amano i cani...