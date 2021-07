Caos ai centri vaccinali di Campobasso e Termoli: code e disordini. I cittadini chiamano la polizia

Alla fine è stata costretta ad intervenire la polizia. Caos e disordini questa mattina al centro vaccinale della Cittadella dell’Economia dove in 850 si sono ritrovati per ricevere la dose del vaccino anticovid, soprattutto la seconda dose. Ma le code interminabili e l’assembramento (inevitabile) di utenti è diventato ingestibile. Nemmeno i medici dell’Esercito non sono riusciti a disciplinare la fila e gli utenti, tra cui molti anziani, hanno palesemente protestato contro un’organizzazione “che fa acqua da tutte le parti”.

Quindi in contrada Selvapiana è stata costretta ad intervenire la polizia che ha lavorato a calmare gli animi dei cittadini legittimamente risentiti perché costretti a file lunghissime, sotto al sole e senza avere alcuna indicazione precisa su orari e tempi.

Disagi che sono nati soprattutto a seguito della chiusura del centro vaccinale del Palaunimol “dove invece tutto funzionava perfettamente” denuncia uno dei tanti cittadini in fila. “Lì ho portato mia madre ed era una catena di montaggio perfettamente funzionante, oggi assisto ad uno spettacolo deplorevole”.

La scelta di chiudere uno dei tre punti vaccinali di Campobasso inizia a sortire i primi effetti che questa mattina si sono materializzati in reazioni di risentimento da parte degli utenti ed inevitabili disordini per i quali si è reso necessario l’intervento finanche delle forze dell’ordine.

Ma la stessa situazione si è registrata anche a Termoli dove negli ultimi due giorni diverse sono le segnalazioni giunte dalle persone in fila al Palairino di piazza del Papa a Termoli. Sia lunedì 5 luglio che stamane 6 luglio si sono verificate lunghe code all’ingresso del palasport dedicato alle immunizzazioni da covid-19.

“Stamattina hanno convocato tutti alle 9, anche chi doveva fare i richiami attorno al 20 luglio” fa sapere un testimone che ha accompagnato l’anziana moglie per iniezione. “I cancelli però sono stati aperti soltanto alle 9 e 25. Un sacco di gente ha dovuto attendere al sole e fare la fila così” aggiunge. Alle 10 di mattina ancora caos nei pressi della struttura per un evidente problema di organizzazione che si fa sentire ancora di più soprattutto in queste giornate di caldo e afa.