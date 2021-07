Calcio, il Termoli cambia pelle: il nuovo tecnico è Raffaele Esposito

Il Termoli calcio cambia pelle. Mentre si attende solo l’annuncio ufficiale del cambio di proprietà, con l’entrata nel club dell’imprenditore Flaviano Montaquila, in queste ore la pagina Facebook ufficiale della società ha comunicato invece la firma del nuovo allenatore. Si tratta di Raffaele Esposito, 42enne di Pomigliano d’Arco (provincia di Napoli), un tecnico con importanti esperienze in giro per l’Italia.

“Raffaele Esposito è il nuovo Mister del Termoli Calcio 1920. Guiderà i giallorossi nella stagione 2021/2022 – si legge nella nota ufficiale -. Esperienze come allenatore: Arezzo (Lega Pro, da vice), Potenza (Serie D – Lega Pro), Casertana (Lega Pro). Esperienze come calciatore nei professionisti: Trapani, Puteolana, Padova, Catania, Martina Franca e Juve Stabia.

Un biglietto da visita di tutto rispetto per un uomo che sarà pronto a dare il massimo per i nostri colori. Partiamo da questo primo tassello per ricostruire una gloriosa società, Forza FC Termoli”.

Per i giallorossi un importante cambiamento all’orizzonte. La nuova dirigenza come detto farà capo a Flaviano Montaquila, colui che di recente ha portato l’Aurora Alto Casertano a vincere l’Eccellenza molisana e quindi disputare la prossima serie D.

Per i tifosi del Termoli la speranza è che anche in riva all’Adriatico possa ripetere lo stesso percorso.