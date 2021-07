Calcio Balilla Umano, disputate le due finali: grande successo dei Baby ma anche dei Big

Montenero di Bisaccia ha accolto ieri sera – sabato 17 luglio – le finali del torneo di calcio balilla umano.

Il match ha visto in campo due categorie, quella Baby e quella Big. Per la prima hanno gareggiato i “New Planet PC” contro “I Pandini di New Planet PC” con il risultato finale di 10 a 8. Per i big, invece, in campo sono scesi “Harry’s Bar” contro “ Inazuma Eleven” finendo per 15 a 13.

Due finali combattute e divertenti, nelle quali la squadra vincitrice l’ha spuntata negli ultimissimi minuti.

Il maltempo annunciato nei giorni scorsi non ha spaventato gli organizzato che con i dovuti scongiuri sono riusciti a portare in campo le due sfide con un ritardo dei temporali di circa 12 ore. Anche il meteo ha quindi permesso di far disputare le finali e fare divertire gli 80 partecipanti e il centinaio di spettatori.

Sono stati siglati 637 gol in totale, di cui 299 nella categoria Baby e 338 nella categoria Big.

La telecronaca in diretta e le hits del momento che hanno accompagnato tutto il torneo, hanno reso la manifestazione frizzante e divertente e alimentato la speranza che si possa bissare il successo anche l’anno prossimo.