Buon compleanno Umberto

Termoli

In via dei Pini, su un terreno privato, allestito il tendone circense che impiega animali esotici e altri animali tenuti in cattività. Smentita la "promessa" dell'assessore Colaci, che in conferenza stampa aveva detto che i circhi con animali non sono possibili a Termoli: la norma nazionale sembra infatti dare ragione ai circhi, che hanno le necessarie autorizzazioni direttamente dal Ministero. Presenti al debutto alcuni animalisti che hanno sensibilizzato il pubblico e gli automobilisti con cartelli e messaggi di civiltà.