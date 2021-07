Termoli

Stamattina i palombari della Marina Militare hanno fatto brillare 10 proiettili di artiglieria e relativi bossoli a un miglio dalla costa. Non si escludono altre operazioni analoghe per materiale esplosivo non visibile dall’esterno presente sul Dukw a 5 metri di profondità. Della scoperta, che ha qualcosa di sensazionale, si sta parlando poco in Molise. Anche il Comune di Termoli, che dovrebbe essere particolarmente interessato al ritrovamento, resta in silenzio.