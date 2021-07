Il presidente Donato Toma è stato il primo a congratularsi per lo storico risultato ottenuto da Maria Centracchio, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. “La molisana Maria Centracchio ha conquistato ai Giochi olimpici Tokyo 2020 la medaglia di bronzo nel judo, categoria -63 kg. Una grandissima soddisfazione per lei, per l’Italia e per il nostro Molise. Complimenti a Maria e a tutto lo staff per il prestigioso risultato”.

Anche il vertice della Provincia di Campobasso, il presidente Francesco Roberti, ha inviato un messaggio per complimentarsi per lo storico traguardo: “Lo sport molisano festeggia un grande risultato e questo bronzo, destinato a restare nella storia della nostra regione, è un motivo di orgoglio per ogni molisano. Centracchio ha dimostrato che sognare è lecito. Lavoro, dedizione e impegno portano sempre i risultati. Maria Centracchio, oggi, è un esempio per tutti i giovani che, quotidianamente, inseguono i propri obiettivi. A lei i complimenti della Provincia di Campobasso”.

“E’ un vanto grandissimo per il Molise e per Isernia. Conosco bene il suo impegno: sin da giovanissima ha dedicato la sua passione al judo allenandosi duramente e non si è mai arresa”: scrive la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione, isernina come la Centracchio, coordinatrice regionale del partito in Molise. “A lei va – aggiunge – il nostro incoraggiamento affinché da questo podio tragga tutta l’energia e la motivazione per raggiungere altri importanti risultati. Così come siamo vicini a tutti gli atleti della delegazione italiana a Tokyo che in questi giorni stanno dando il massimo in tutte le discipline. Siamo orgogliosi di loro”.

“Il successo olimpico di Maria Centracchio è una gioia immensa”, sottolinea l’europarlamentare Aldo Patriciello. “Siamo felici e orgogliosi per un’impresa davvero straordinaria che premia il talento, la passione e i sacrifici di un’atleta semplicemente eccezionale. Per la prima volta nella storia il Molise ottiene una medaglia olimpica in uno sport individuale e a farlo è una donna: Maria Centracchio è entrata di diritto nella leggenda dello sport di questa terra e nei cuori di tutti noi molisani. A lei, al suo papà Bernardo e tutto lo staff olimpico della nazionale va il ringraziamento più sentito non solo della città di Isernia e del Molise, ma dell’Italia intera”.