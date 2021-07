Spettacolo indecoroso, ancora una volta, nel gioiello del Borgo Antico di Termoli. La causa sono gli errati conferimenti dei rifiuti, con i cestini gettacarte ‘invasi’ da rifiuti che lì non dovrebbero andare e buste di immondizia esposti lì dove capita e non – come la regola vorrebbe – nei mastelli della raccolta differenziata. Calendario? Questo sconosciuto…

Così la ditta che si occupa della raccolta rifiuti: “Nella mattinata di oggi 7 luglio il Responsabile della Rieco Sud ha effettuato un sopralluogo lungo le strade del Paese Vecchio, prima del servizio di raccolta del vetro e dell’organico da parte degli operatori ecologici.

Come emerge dalle foto di questa mattina, in diversi punti sono stati rinvenuti sacchi di immondizia abbandonati lungo i vicoli del borgo, accanto e dentro i cestini gettacarte e fuori dai portoni senza mastello. Ciò comporta un ulteriore intervento dell’Azienda per la rimozione di rifiuti misti non differenziati, che andrebbero tra l’altro raccolti nella giornata di giovedì, così come previsto dal calendario”.

Una situazione che d’estate sembra ripetersi, anno dopo anno. Il borgo così viene ‘ferito’ e non è certo un bel biglietto da visita per il turismo in città.

Quindi le raccomandazioni della Rieco: “Nel rispetto del nostro territorio e verso tutta la cittadinanza che si attiene alle regole della raccolta differenziata, si rinnova l’invito a tutti i residenti della zona ad un corretto conferimento dei rifiuti, che prevede: l’utilizzo degli appositi mastelli colorati; la separazione delle diverse frazioni di rifiuti (carta, plastica e metallo, vetro, organico, secco residuo); il rispetto del calendario di raccolta”.