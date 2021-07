+300% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. E’ l’incremento enorme della presenza di turisti nella nostra regione nei primi sei mesi dell’anno. Un boom per certi versi atteso, anche se con numeri magari non così evidenti. D’altronde lo si nota, lo si percepisce soprattutto nelle località di mare (Termoli fa da capofila in tal senso, ndr) e di montagna: sempre più persone scelgono la nostra regione per la tipologia di offerta che forse per certi versi è unica. Già di questi tempi è difficile trovare una sistemazione nella cittadina adriatica per le ultime settimane di luglio, per non parlare di agosto: su booking le prenotazioni sono quasi al completo.

A confermarlo sono i primi dati ufficiali in possesso dei vertici regionali. “Abbiamo presenze turistiche da spavento – esordisce il presidente Donato Toma nel corso della conferenza di presentazione del festival Sonika –. È vero, siamo più piccoli e abbiamo puntato sugli uomini più che sui mezzi, ma abbiamo una grande capacità di resilienza. E ci troviamo a commentare dati inimmaginabili, impensabili fino a qualche anno fa”.

Gli fa eco l’assessore alla cultura Vincenzo Cotugno, che sottolinea la bontà delle scelte di marketing adottate in questi tre anni: “C’è il 300% in più di presenze rispetto ai primi sei mesi del 2020, anno che già aveva fatto registrare un ottimo 170% in più. Oggi parlare di questi numeri è gratificante. Significa che c’è stato un lavoro certosino, abbiamo veicolato l’immagine di una regione che esiste eccome, basta con lo slogan che non esiste. Il Molise è una delle venti regioni d’Italia a pieno titolo, alla pari delle altre. Le presenze ci stanno dando ragione. Siamo soddisfatti”.

Bisogna dire che triplicare i turisti nel giro di dodici mesi è un risultato davvero che fa effetto. E c’è da riconoscere che in questo triennio si è anche investito: circa 5 milioni di euro sul capitolo turismo. “E investendo solo 150mila euro più iva per la promozione – prosegue Cotugno – abbiamo registrato ben 53 milioni di contatti in soli 15 giorni, in cui i nostri spot sono andati anche su Raiuno”.

C’è anche una proiezione, anzi quasi certezza, da qui a un paio di mesi: “So che c’è il sold out fino a tutto settembre – aggiunge il Governatore –. Le azioni di promozione di questo territorio stanno funzionando e hanno funzionato ma vuol dire anche che la buona pubblicità che i mass media nazionali ci hanno fatto spingono i turisti ad avvicinarsi al Molise. Con molta soddisfazione ho registrato anche l’interesse degli altri presidenti di Regioni, degli assessori, di tutte le persone con cui collaboro a Roma che mi chiedono del Molise. Questo è un riscontro sul campo”. fds