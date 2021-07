Bonefro, laurea magistrale in Biologia Molecolare Applicata per Michele Maria De Michele

Giovani pro vax

Emanuele, residente a Petacciato, ha 25 anni. Sabato scorso ha fatto la prima dose di Pfizer a San Salvo marina, nel palazzetto che le autorità abruzzesi hanno aperto anche ai turisti senza bisogno di prenotazione. Con lui decine di under 29 residenti tra Termoli e Montenero di Bisaccia, preoccupati anche per l’aumento di casi spinti dalla variante Delta a Guglionesi. “Ci siamo prenotati il primo giorno utile in Molise, ma nessuno ci ha chiamato per l’immunità”.