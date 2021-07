Bonefro, laurea in Giurisprudenza per il dottor Paolo Martucci

Ha affrontato con impegno, sacrificio e lungimiranza un percorso significativo in cui ha saputo valorizzare al meglio le conoscenze e le competenze acquisite in questi anni. Paolo Martucci ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi del Molise. Il dottore ha discusso un’apprezzata tesi in Comparazione giuridica e uniformazione del diritto dal titolo “La procreazione medicalmente assistita nei paesi dell’Unione Europea: modelli giuridici a confronto”. Relatore: ch.mo Prof. Fiore Fontanarosa. A Paolo congratulazioni dai genitori Teresa e Peppino e dal fratello Lorenzo. Ad maiora!