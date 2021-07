Blackout a ripetizione a Termoli, disagi infiniti nel giorno più caldo

Non solo il fuoco, che oggi pomeriggio ha messo a dura prova la popolazione di San Martino in Pensilis con un rogo di vaste proporzioni arrivato fin dentro il centro abitato. A Termoli l’emergenza si chiama corrente elettrica e il pomeriggio, particolarmente afoso e con temperature che hanno sfiorato i 38 gradi, è stato caratterizzato da blackout continui.

Il problema soprattutto nel centro ma anche altre zone sono rimaste a secco di energia elettrica. Addirittura, come ha raccontato qualcuno anche su Facebook, in via Caduti sul Lavoro per più di un’ora i residenti sono rimasti senza corrente e senza acqua. In via del Molinello, zona decisamente popolosa della città, l’energia elettrica è andata via alle ore 19 e alle 23 non era ancora tornata. Blackout in centro ma anche a Porticone e San Pietro, in via Tremiti, in via dei Castagni e in zona Stadio.

Non è chiara l’origine del problema, che già in altri picchi di caldo si è verificato a Termoli nelle annate passate. Il fatto che manchi un punto di contatto e controllo diretto dell’Enel in città non agevola le cose. Ben poche le risposte fornite dal numero verde Enel, i cui tecnici si sono limitati a informare la popolazione, giustamente inviperita e sofferente per il disagio prolungato, che il guasto alla cabina era in fase di riparazione.

Non ci sono state comunicazioni di sorta sul disservizio nemmeno da parte dell’amministrazione comunale, ma il problema è stato particolarmente sentito vista anche la giornata afosa. Una spiegazione parziale è l’accensione contestuale di climatizzatori che hanno sovraccaricato un sistema elettrico evidentemente non adeguato. Disagi anche per alcune attività commerciali e per i locali ricettivi.