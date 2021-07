L’allenatore molisano della nazionale femminile di basket 3×3 Andrea Capobianco ha ufficializzato le giocatrici convocate per il torneo olimpico di Tokyo, nel quale le Azzurre debutteranno il 24 luglio prossimo contro la Mongolia alle 10,30 italiane. Le Azzurre giocheranno anche contro Francia, Romania, Cina, Giappone, Stati Uniti e Russia.

Le convocate sono Chiara Consolini (1988, 1.82), Rae Lin D’Alie (1987, 1.60), Marcella Filippi (1985, 1.86) e Giulia Rulli (1991, 1.85).

“Ringrazio la Federazione – ha detto Capobianco alla presentazione della squadra prima della partenza per il Giappone – per aver creduto nel basket 3×3 tanti anni fa, ringrazio le ragazze che hanno deciso di superare tutte le difficoltà senza adagiarsi in alibi e cercare delle scuse alla prima difficoltà. È stato bello allenare queste giocatrici straordinarie in Austria e in Ungheria, poi sono tornato a casa e mi sono goduto le partite in Serbia fino a ritrovarmi in lacrime davanti alla televisione. Razionalità ed emotività hanno sempre ispirato la mia carriera, ora penso che i sogni non si possono interrompere sul più bello e quindi credo che dobbiamo volare a Tokyo col silenzio e con l’umiltà possiamo prenderci altre soddisfazioni”.

foto ilbellodelbasket.it