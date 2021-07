Fine dei giochi

L'indiscrezione è trapelata nel pomeriggio, anche se la commissione non ha confermato nulla in via ufficiale. L'offerta da 33 milioni presentata dal gruppo legato a un fondo svizzero e che possiede due centri di riabilitazione in Molise sarebbe quella più in linea coi parametri richiesti. Sanstefar la spunta dunque sui "colossi" Humanitas e Neuromed: ora bisognerà chiarire la questione relativa all'accredimento, alla prosecuzione della ricerca scientifica e al mantenimento dei livelli occupazionali