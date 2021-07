Dopo aver conseguito nello sorso mese di maggio l’ambito riconoscimento di “Studi legali dell’anno 2021” nella categoria M&A, rilasciato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, gli avvocati Nicola Lucarelli e Nicola Lavanga, titolari dell’omonimo studio con sedi in Roma e Campobasso, sono stati premiati anche ne “Le Fonti Awards 2021”. L’undicesima edizione dei Le Fonti si è svolta giovedì 1° luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, il Museo Diocesano.

Durante la cerimonia sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato gli ultimi mesi con grande professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.

La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” che ha visto la partecipazione di imprese di primaria importanza nazionale ed internazionale e di professionisti esperti nelle proprie materie di competenza.

Lo studio Lucarelli & Lavanga, ha vinto il premio come Boutique di eccellenza dell’anno in crisi d’impresa con la seguente motivazione: “Per l’elevata preparazione, competenza, professionalità, l’approccio dinamico al cliente e l’assistenza continua. Per garantire alla clientela la massima riservatezza e rapidità e per le soluzioni tailor made”.