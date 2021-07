Asfalto nuovo di zecca ma già a rischio: per i tir c’è il limite, ma i “bestioni” passano lo stesso

Sulla provinciale 120 che collega il centro abitato di Guglionesi con la Bifernina l’asfalto è stato rifatto da pochissimo ed è un manto ancora nero e compatto. Ma rischia di cedere nuovamente sotto il peso dei “bisonti” della strada, che transitano malgrado il limite delle 3 tonnellate e mezzo. Questa segnalazione arriva da un giovane guglionesano, che ha “beccato” sul fatto un tir palesemente superiore alle tre tonnellate e mezzo del limite massimo consentito.

L’aggravante è poi rappresentata dalle strade vicine all’innesto per la Statale 647, ovvero via Bari e via Molise. Quest’ultima presenta crateri degni di paesaggi lunari, dovuti proprio all’insistente passaggio di mezzi pesanti. Urge una gettata di asfalto e una sistemazione della strada, che mette a dura prova gli ammortizzatori delle auto e delle migliaia di cittadini che si recano nel supermercato per la spesa.