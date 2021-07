Pienone per la serata inaugurale del Circo di Mosca, che si tratterrà in città diversi giorni per offrire uno spettacolo di clown, artisti del trapezio, ma soprattutto animali. Ieri sera in via dei Pini, dove è stato allestito il tendone, centinaia di residenti e persone arrivate dai comuni limitrofi hanno preso d’assalto la ” prima”, complici anche i numerosi biglietti omaggio che sono stati distribuiti nel corso della giornata su via Corsica.

Il divieto di svolgimento di circhi con animali, messo in campo anni fa dall’Amministrazione di Angelo Sbrocca e rinnovato attraverso le parole dell’attuale assessore Rita Colaci pronunciate in conferenza stampa l’altro giorno (“i circhi a Termoli non sono possibili, nè su terreno pubblico nè privato”) smentiti dai fatti. Il circo si è svolto come da programma, con tanto di giraffe, leoni e animali di varie specie trasportati nelle gabbie e nelle roulotte dello staff, che rispondendo a una domanda di Primonumero.it ha precisato: “Non sappiamo nulla di quanto deciso dal Comune, i circhi si possono svolgere in virtù di leggi nazionali e noi abbiamo le autorizzazioni necessarie”.

Presenti al debutto anche un gruppo di animalisti arrivati con cartelli di sensibilizzazione al problema degli animali usati a scopo di divertimento e tenuti in cattività. Come già accaduto in altre circostanze sempre nella città adriatica, infatti, il circo organizzato su un terreno privato (area nella quale l’Amministrazione non ha diretta competenza) gode dei permessi necessari e non può essere vietato: il rischio sarebbe avviare una battaglia giudiziaria che vedrebbe, in considerazione delle nome vigenti, l’amministrazione soccombere e pagare i danni.

Cartelli che richiamo alla civiltà e avvertono della violenza ingenerata dall’impiego di animali tenuti in gabbia e addestrati hanno fatto la loro comparsa prima dell’inizio dello show. I manifestanti, un gruppo di giovani del posto, hanno sfoderato i cartelli e presidiato silenziosamente l’ingresso dei numerosi spettatori nel tendone.

Era già accaduto in occasione del precedente arrivo del circo Wigliams nel giugno di due anni fa (2019). Ricordiamo brevemente la storia: nel gennaio 2016 l’ex sindaco Angelo Sbrocca aveva fatto approvare un regolamento che vietata gli spettacoli dei circhi con animali. Ma la legge prevede che il Comune stesso trovi degli spazi appositi, anche privati, che consentano il posizionamento dei grossi tendoni.

Così le varie compagnie che si alternano sul territorio hanno trovato il modo di aggirare l’ostacolo e farsi beffe degli animalisti, i quali sostengono che gli animali non dovrebbero essere utilizzati per fini di divertimento delle persone. Alcuni giorni fa in Comune è stato approvato un nuovo regolamento per i diritti degli animali, illustrato dall’assessore Colaci (quota centrodestra) che ha dichiarato come il Comune di Termoli vieti qualsiasi tipo di manifestazione con l’utilizzo di animali sia su terreni pubblici che privati. Non è così, evidentemente. Il Circo Mosca si svolgerà ogni sera per oltre dieci giorni.