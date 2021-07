App e casino online illegali: l’inchiesta di Wired sulle bische nel web

Pubblicata alcune settimane fa, l’inchiesta di Wired sulle applicazioni ed i casino online illegali che purtroppo continuano a spopolare nel web dovrebbe far riflettere ognuno di noi, ma soprattutto gli appassionati del settore. Non è infatti un delitto trascorrere qualche ora davanti ad una slot machine per testare la propria fortuna e magari vincere qualcosa, non c’è nulla di sbagliato nel concedersi ogni tanto una partita di poker online. Tutto questo diventa però estremamente pericoloso, quando ci si trova ad entrare in un circuito illegale, fatto di bische clandestine online e di piattaforme che di lecito ed autorizzato non hanno proprio nulla.

Al giorno d’oggi trovare dei bookmaker affidabili, testati e con tutte le carte in regola non è certo difficile e questo tutti i giocatori responsabili lo sanno molto bene. Su Truffa.net ed altri siti simili c’è l’imbarazzo della scelta: si trovano intere liste di piattaforme ed app casino regolamentate ed assolutamente sicure. Non ci sono dunque scuse oggigiorno per cadere nelle bische illegali del web perché di strumenti per riconoscerle ne abbiamo parecchi.

L’inchiesta di Wired sulle bische online

L’inchiesta di Wired sulle app illecite del gioco d’azzardo è stata pubblicata di recente e non può certo lasciare indifferenti, perché mette a nudo una realtà troppo spesso mascherata dietro al monitor di un PC o di un tablet. Che le bische clandestine siano sempre esistite non è certo un segreto: lo sappiamo tutti e riuscire ad individuare quelle fisiche presenti sul territorio non è sempre facile. È ancora più complicato però rintracciare i sempre più diffusi siti web e le applicazioni che sfruttano proprio il canale di internet per passare inosservate e confondersi, diventare praticamente impossibili da identificare.

È questo che ha messo in luce l’inchiesta di Wired, che ha voluto sperimentare direttamente le bische clandestine online. Vediamo come funzionano e in che modo è possibile tutelarsi dalla trappola dei siti illegali.

Bische e casino online illegali sfruttano i social network

Dall’inchiesta di Wired è emerso innanzitutto che bische e casino online illegali sfruttano principalmente il canale dei social network per pubblicizzare i propri eventi e raccogliere partecipazioni. Naturalmente non tutte le informazioni sono alla luce del sole, perché in qualche modo bisogna cercare di non farsi trovare dalle persone sbagliate. In molti casi tuttavia riuscire ad accedere al giro d’illegalità non è così difficile: ce l’hanno fatta quelli di Wired e potrebbero dunque farcela tutti.

Il pagamento (nascosto) della quota

Una volta creato il contatto con l’organizzatore, si decide in che modo versare il denaro ossia la quota di partecipazione e naturalmente non si passa attraverso un canale ufficiale o tracciabile. Ricariche telefoniche, versamenti via PayPal, buoni regalo digitali: queste sono le modalità più diffuse per inviare denaro senza che nessun ente regolatore possa rendersene conto e fare i dovuti controlli.

Come riconoscere app e piattaforme di casino online illegali

Versare denaro in favore delle bische clandestine significa andare ad alimentare un mercato nero che in Italia si sta cercando di sconfiggere e contrastare da decenni. Di questo devono essere consapevoli tutti gli appassionati di gioco d’azzardo, che sanno di poter effettuare le proprie puntate o partecipare ad una partite di poker in tutta legalità anche online.

Non ha dunque alcun senso entrare nelle bische online e tanto meno giocare o scommettere su piattaforme che non siano regolamentate. Al contrario, si tratta di un’attività davvero rischiosa che non si dovrebbe mai sottovalutare. Come riconoscere allora i siti autorizzati, sicuri e testati? Come abbiamo già anticipato è sufficiente fare una rapida ricerca online per trovarli: ce ne sono moltissimi dunque non manca di certo la scelta.

Bisogna però prestare molta attenzione anche ad alcuni dettagli, che rischiano di confondere gli stessi utenti del web.

Il problema dei siti oscurati che cambiano estensione

Uno dei maggiori problemi per le autorità che si occupano di vigilare sulle bische online è quella di riuscire non solo ad identificare il portale non autorizzato ma di evitare che questo riapra nel giro di pochissimo, senza che gli utenti iscritti se ne accorgano. Funziona infatti così: quando un sito viene identificato come illegale, viene immediatamente oscurato e dunque non lo si può trovare più online. I programmatori però sanno già come comportarsi in questi casi e provvedono a modificarne solo l’estensione, in modo che torni online e che per gli utenti non sia cambiato sostanzialmente nulla. Si tratta di una strategia adottata ormai da tutti i portali illegali, molto pericolosa e difficile da riconoscere. Per questo conviene affidarsi esclusivamente a bookmaker registrati all’AAMS, gli unici che di sicuro non sono illegali.