Caldo insopportabile e ambulatori bollenti. In queste condizioni sono stati costretti a lavorare i dipendenti del distretto sanitario dell’Asrem nel quartiere Cep di Campobasso. I disagi hanno interessato anche gli utenti che si recavano nei locali di via Gramsci, in un edificio di proprietà del Comune, per visite o altre prestazioni sanitarie.

Il problema è stato risolto questa mattina (26 luglio), quando sono iniziati i lavori per installare i nuovi condizionatori. Tuttavia, nei giorni scorsi alcune segnalazioni sul malfunzionamento degli impianti erano arrivate anche ai consiglieri comunali del Pd che avevano presentato un apposito ordine del giorno per spingere l’amministrazione ad intervenire. Il tema era quindi stato inserito nell’agenda dell’assemblea. Alla fine l’atto è stato ritirato, come annunciato dal capogruppo dem Giose Trivisonno, quando gli esponenti della minoranza hanno scoperto, proprio durante la seduta, che poche ore prima le operazioni di sostituzione dei climatizzatori erano già iniziate.

La concomitanza ha fatto infuriare il capogruppo del Pd che si è fatto sentire durante la riunione dell’assise civica: “Abbiamo sollevato il problema del caldo assurdo e della necessità di installare un condizionatore. Le coincidenze hanno fatto si che il giorno in cui è stato presentato il nostro ordine del giorno sia stato affidato il lavoro ed, oggi, giornata in cui abbiamo discusso in aula del problema, sia cominciato l’intervento. La scelta è stata di ritirare l’atto in consiglio, perché l’obiettivo è stato raggiunto e perché non ci è mai piaciuto promuovere discussioni infruttuose e inutili”.

Diverso il destino di un altro ordine del giorno, sempre presentato dal centrosinistra (Battista e Chierchia), per avviare uno screening covid sulla popolazione del capoluogo. L’Aula ha approvato il provvedimento che però rischia di restare sulla carta: l’amministrazione dovrà reperire i fondi per realizzare il monitoraggio utile ad accertare eventuali positività al sars-cov-2. E su questo il sindaco Roberto Gravina ha puntualizzato che “il Comune di Campobasso non può farsi carico dei costi di una campagna di screening che sappiamo benissimo tutti compete e fa capo, anche tecnicamente, esclusivamente all’Asrem. Sostenere economicamente quello che compete ad un’altra azienda non è possibile per il nostro comune come per tanti altri in Italia”. L’amministrazione, del resto, già affronta i costi dei locali del centro vaccinale allestito nella Cittadella dell’Economia di contrada Selvapiana: “Per questo scopo abbiamo impiegato risorse umane e finanziarie considerevoli”, ha sottolineato il primo cittadino.

Inoltre, oggi è stato ufficializzato il cambio del gestore dei parcheggi in città: non più Aj Mobilità, ma la Sea servizi e ambiente, la società che si occupa dei rifiuti, come vi abbiamo anticipato ieri. La nuova convenzione sarà valida dal 1 agosto al 31 dicembre 2030.

“Abbiamo ampiamente discusso nelle commissione consiliari competenti di questa proposta di deliberazione prima di portarla all’approvazione del Consiglio Comunale. – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella – Una scelta ampiamente annunciata, che prevede la tutela dei lavoratori, e che faceva parte del nostro programma di governo, 2019/2024, con il quale ci siamo presentati alla città”. La proposta è stata approvata con 22 voti a favore e 2 contrari.

Inoltre, durante la riunione dell’assise, l’assessore Amorosa ha risposto all’interrogazione del consigliere Massimo Sabusco (È Ora), sulla strada di collegamento tra Campobasso e Mirabello e ha fornito alcune puntualizzazioni sull’inserimento di imprese e professionisti all’interno delle Zone Franche Urbane rispondendo alla consigliera Chierchia (Pd). Ricordiamo che chi ricade in tali aree ‘speciali’ può godere di particolari agevolazioni dal punto di vista della defiscalizzazione.”Il Comune ha avuto solo il compito di attestare che l’impresa o il professionista erano localizzati all’interno della Zona Franca Urbana di Campobasso, con la sede o l’unità locale, individuate dalla delibera Cipe n. 14 dell’8 maggio 2009″, ha rimarcato l’assessore.

Bocciata poi la mozione dedicata ai festeggiamenti per celebrare la promozione del Campobasso in Serie C.